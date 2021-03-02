Акула-людоед поохотилась на ската рядом с полным людей пляжем и попала на видео

Большая белая акула, также известная как акула людоед, устроила охоту на ската в десяти метрах от популярного пляжа на востоке австралийского города Сидней, штат Новый Южный Уэльс. На видео с хищной рыбой обратило внимание издание Daily Mail.

Утром в воскресенье, 28 февраля, Льюис Лафлин (Lewis Loughlin) заметил акулу, которая охотилась на ската. Он снял хищницу на видео с дрона. На записи видно, как голодная акула преследует свою добычу всего в десяти метрах от берега.

После нескольких неудачных попыток хищница настигла ската и скрылась на глубине. В этот момент на пляже находилось множество серферов.

Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину, но встречаются особи длиной до шести метров. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.

Ранее сообщалось, что у побережья американского штата Массачусетс большая белая акула, также известная как акула-людоед, растерзала тюленя на глазах у людей. На кадрах видно, как голодная акула кидается на добычу и вода становится красной от крови млекопитающего.