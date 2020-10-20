Голодная акула-людоед растерзала тюленя и попала на видео

У побережья американского штата Массачусетс большая белая акула, также известная как акула-людоед, растерзала тюленя на глазах у людей. На ролик случившегося обратил внимание Fox News.

Видео было снято в четверг, 16 октября, на одном из пляжей города Провинстаун. На кадрах видно, как голодная акула проплывает у берега перед тем, как напасть на тюленя. Затем она кидается на добычу, и вода становится красной от крови млекопитающего. Акула мечется взад-вперед, терзая жертву, всего в нескольких метрах от берега.

Администратор группы The Atlantic White Shark Conservancy в Facebook, выложившей видео, написал, что в октябре морские хищники наиболее активны в этом регионе.

Согласно данным портала Sharktivity, отслеживающего активность акул, как минимум шесть хищных рыб были замечены у полуострова Кейп-Код, где было снято видео, в течение 48 часов после нападения на тюленя.

Ранее сообщалось, что у берегов американского штата Мэн большая белая акула, известная также как акула-людоед, убила женщину. Предположительно, хищная рыба приняла купальщицу в гидрокостюме за тюленя.