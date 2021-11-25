Раскрыта оптимальная стоимость путевок в Шри-Ланку на Новый год

АТОР: стоимость отдыха в отеле Шри-Ланки на Новый год обойдется в 90,8 тысячи рублей

Российским путешественникам раскрыли оптимальную стоимость отдыха в Шри-Ланке на зимние праздники. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, путевка в Хиккадуву с проживанием в трехзвездочной гостинице на первой береговой линии и вылетом 29 декабря обойдется в 90,8 тысячи рублей на девять ночей. Туры с размещением в отеле категории четыре звезды будут стоить дороже — от 112,9 тысячи рублей на двоих. При этом уточняется, что в стоимость включены перелет, проживание и питание по системе «все включено».

Отдохнуть в пятизвездочной гостинице в Галле на Новый год можно за 116 тысяч рублей на двоих. На территории отеля располагаются рестораны, детские и взрослые бассейны, а также собственный пляж.

Ранее, 26 октября, власти Шри-Ланки смягчили антиковидные ограничения для невакцинированных туристов. Согласно новым правилам, по прибытии в страну непривитым отдыхающим необходимо сдать ПЦР-тест, забронировать одну из гостиниц первого уровня (отели, имеющие сертификат безопасности Safe & Secure) и пройти недельную изоляцию (ранее срок карантина составлял 14 дней).