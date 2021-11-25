Названы самые популярные у туристов места Северного Кавказа

Самими популярными у туристов местами Северного Кавказа стали Сулакский каньон и Дербент в Дагестане. Об этом свидетельствуют результаты исследования Северо-Кавказского федерального университета, передает ТАСС.

«Самые посещаемые достопримечательности региона — Сулакский каньон, Дербент, Грозный, Приэльбрусье и Фиагдон. Что касается горнолыжного туризма, то популярностью пользуются Приэльбрусье, Архыз и Домбай», — приводит агентство сообщение вуза.

Наиболее популярными бальнеологическими курортами, по данным исследователей, оказались Пятигорск, Кисловодск, Ессентуки и Железноводск. Эти города посещал каждый второй турист, посетивший регион.

Ранее в октябре сервис OneTwoTrip провел опрос среди своих клиентов и выяснил, какие места внутри страны россияне считают самыми необычными для отдыха. Возглавил список самых впечатляющих направлений Сулакский каньон в Дагестане. На втором месте идет зимний Байкал, на третьем — вулканы Камчатки.