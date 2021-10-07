Россияне назвали самые необычные места для отпуска внутри страны

Россияне назвали самые впечатляющие места страны, которые они успели посетить за время пандемии. Об этом стало известно из результатов опроса сервиса для планирования путешествий OneTwoTrip, которые поступили в редакцию «Ленты.ру».

Специалисты сервиса выяснили, что 68,5 процента респондентов за время пандемии успели открыть для себя новые и необычные локации для отпуска внутри страны. Большинству россиян (81 процент) удалось отправиться в путешествие в те места, где они давно мечтали побывать. При этом 79 процентов из них намерены в будущем повторить свои поездки.

Возглавил список самых впечатляющих направлений Сулакский каньон в Дагестане — его выбрали 12 процентов опрошенных. На втором месте с небольшим отрывом идет зимний Байкал — за него проголосовали десять процентов участников опроса. Замыкают тройку лидеров вулканы Камчатки, им отдали предпочтение 8,5 процента россиян.

Также в рейтинг попал горный Алтай — 7,4 процента, в свою очередь Карелия, Домбай и Архыз в Карачаево-Черкесской Республике набрали по 5,3 процента. Кроме того, путешественники отметили природные места Мурманской и Калининградской областей, Крыма, Приморского края и Чеченской Республики.

Ранее в октябре были раскрыты главные причины любви россиян к путешествиям. Так, согласно данным аналитиков, каждый пятый респондент отправляется в поездку, чтобы отдохнуть от работы. Также отмечалось, что поездки в другие страны и города — это возможность прикоснуться к незнакомой культуре и традициям.