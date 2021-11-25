Стало известно о повышении цен на горнолыжный отдых в России на Новый год

АТОР: стоимость отдыха в отелях Красной Поляны на Новый год подорожала на 50 процентов

Стало известно о повышении стоимости горнолыжного отдыха в России на Новый год — цены на размещение в отелях в среднем повысились на 50 процентов по сравнению с 2019 годом. Об этом газете «Известия» сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Так, средняя плата за проживание в хостеле в общей комнате на шесть человек на Красной Поляне в период зимних праздников за одну ночь составляет 3,2 тысячи рублей для двоих туристов. Немного дороже стоит размещение в отеле — средняя цена за отдых в двухместном номере — восемь тысяч рублей.

Проживание в трехзвездочной гостинице обойдется от 10 до 25 тысяч рублей за ночь, в четырехзвездочной — от 26 до 40 тысяч, в пятизвездочной — от 33 до 58 тысяч. Наиболее высокой по стоимости станет новогодняя ночь в апартаментах с включенным в стоимость континентальным завтраком — 99,8 тысячи рублей за ночь на двоих.

Эксперты туротрасли отметили, что помимо Сочи подняли цены и менее популярные курорты — Архыз, Домбай, Приэльбрусье — там отели подорожали на 35 процентов.

Причиной повышения стоимости горнолыжного отдыха в стране, по мнению специалистов, стало отсутствие конкуренции: россиянам недоступны Альпы, а большого разнообразия зимних курортов внутри страны нет.

Ранее в ноябре сообщалось, что в предстоящие новогодние праздники Краснодарский край планирует принять около 400 тысяч туристов. Россияне массово бронируют гостиницы в Сочи, Анапе и Геленджике с заселением в последних числах декабря.