В Совфеде оценили признание зарубежных вакцин в России

Признание в России зарубежных вакцин против коронавируса станет хорошим примером для наших партнеров. Такую оценку дал член Совета Федерации, заслуженный врач Владимир Круглый, слова которого приводит РИА Новости.

Он отметил, что это необходимо сделать без проволочек, так как граждане испытывают значительные неудобства.

Говоря о вакцинах, которые были разработаны в Евросоюзе и других государствах, Круглый добавил, что было бы хорошим примером для России признать документ о пройденной вакцинации, признанной в других странах, без принципа взаимности. По словам Круглого, это послужило бы хорошим сигналом для того, чтобы за рубежом признавали и российские препараты.

В данном вопросе не нужна политизация, подчеркнул сенатор. Помимо этого, люди смогут передвигаться по миру без ограничений, заключил он.