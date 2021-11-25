У россиянки с жалобами на боль врачи нашли три ложки в желудке

В Махачкале врачи достали две металлические и одну пластиковую ложку из желудка пациентки

В Махачкале 28-летняя пациентка пожаловалась на боль в животе. Врачи с помощью с рентгена нашли в желудке россиянки ложки. Об инциденте сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Хирурги провели операцию и достали из двенадцатиперстной кишки две металлические ложки, одна из них при этом находилась в желудке долгое время и начала окисляться, что спровоцировало язву. В просвете желудка хирурги обнаружили еще одну находку — пластиковую ложку. Всего медики вытащили три прибора.

Врачи провели терапию для восстановления ЖКТ россиянки. В медучреждении после операции пациентка находилась неделю, в данный момент ее выписали.

Ранее из пищеварительной системы жительницы китайского города Шэньчжэнь извлекли 13-сантиметровую металлическую ложку. Женщина проглотила столовый прибор, когда пыталась достать им застрявшую в горле рыбью кость. Она больше недели не обращалась в больницу, поскольку ложка в животе не вызывала ни боли, ни дискомфорта.