Женщина проглотила ложку и успокоилась

Из пищеварительной системы жительницы китайского города Шэньчжэнь, провинция Гуандун, извлекли 13-сантиметровую металлическую ложку. Об этом сообщает издание AsiaOne.

Женщина проглотила столовый прибор, когда пыталась достать им застрявшую в горле рыбью кость. Она больше недели не обращалась в больницу, поскольку ложка в животе не вызывала ни боли, ни дискомфорта.

На десятый день женщина решила все же провериться. Ложку нашли и извлекли, процедура заняла десять минут. По мнению врача, если бы ее не достали вовремя, могло начаться внутреннее кровотечение.

В январе сообщалось, что жительница британского города Белфаст более двух недель жила с пластиковой упаковкой обезболивающих таблеток, застрявшей у нее в горле. Специалисты несколько раз осматривали женщину, но не могли найти инородное тело.

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