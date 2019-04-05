Женщина проглотила бутерброд с зубочисткой и умерла

Зубочистка привела к гибели жительницы португальского города Коимбра. Об этом сообщает издание Daily Mail.

50-летняя женщина дважды обращалась в больницу с жалобами на неприятные ощущения в горле. По ее мнению, там что-то застряло в то время, как она ела бутерброд с салями. Ни ларингоскопия, ни рентген не выявили ничего подозрительного. Ей прописали антибиотики от простуды и отправили домой.

Через день после обращения к врачу женщину нашли мертвой. Она лежала в ванной комнате в окровавленной одежде с ранами на голове. Первоначально причиной смерти сочли убийство. Подозрение пало на ее сожителя.

При вскрытии в пищеводе погибшей нашли покрытый гноем обломок деревянной зубочистки длиной 3,5 сантиметра. Он проделал два отверстия в стенке глотки и вызвал воспаление, которое привело к сердечно-сосудистой недостаточности. После потери сознания женщина упала и стукнулась головой о пол. Это объясняет происхождение ран, которые дали повод для подозрения в убийстве.

Авторы работы в научном журнале Journal of Forensic and Legal Medicine отмечают, что им неизвестны другие случаи смерти в результате повреждения пищевода зубочисткой.

В январе сообщалось, что жительница британского города Белфаст более двух недель жила с пластиковой упаковкой обезболивающих таблеток, застрявшей у нее в горле. Специалисты несколько раз осматривали женщину, но не могли найти инородное тело.

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