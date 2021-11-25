Политолог сравнил США с претендующей на роль Джульетты дряхлой старухой

Политолог-американист Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Лентой.ру» сравнил США с дряхлой старухой, претендующей на роль Джульетты.

По его мнению, в настоящее время идет информационная третья мировая война и устанавливается новый мировой порядок, заключающийся в утверждении сверхдержав по нескольким аспектам: военному, политическому, экономическому, финансовому и информационному. По его мнению, еще 20 лет назад так называемый объединенный Запад и США с уверенностью доминировали по этим направлениям, но ситуация изменилась.

«Политическое влияние Америки уменьшилось, и вышла вперед Россия. Второй момент — военный потенциал. По очень многим видам вооружения мы уже превосходим США, и это подтверждается ими, так что вряд ли это можно считать пропагандистской уловкой. Экономику если возьмем, России здесь конкурировать тяжело, но если мы возьмем совместно с Китаем, экономики наших двух стран превосходят американскую и Евросоюза. Здесь тоже вызов брошен, остались только две сферы, где пока еще доминируют англосаксы. Это информационная — мы с вами прекрасно видим, что происходит в СМИ, и финансовая — доллар, евро пока рулят», — рассказал политолог.

Ордуханян также отметил, что США оказывают колоссальное давление в отношении России и Китая именно в финансовой и информационной сферах. Санкции и вбросы в СМИ, направленные против России, политолог сравнил с прихотью человека, который пока имеет свой кусочек влияния, а остальные уже потерял.

«Дряхлеющая старушечка не хочет покидать сцену, она хочет играть Джульетту, но не понимает, что в силу обстоятельств она уже не может этого делать и ее время прошло. Это очень грустно, трагично, но разумные люди это понимают и уходят с достоинством. Судя по всему, для этого нам придется поработать, потому что, если нам не удастся в информационном поле переиграть нашего идеологического противника, как они нас называют, то тогда двери будут открыты для другого рода войны, я думаю, вы понимаете какой», — заключил политолог.

Ранее газета Washington Post (WP) сообщила со ссылкой на источники, что глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре предупредил, что Россия может столкнуться с последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов.

