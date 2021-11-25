Глава ЦРУ пригрозил России последствиями за «гаванский синдром» у дипломатов

Глава Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс в ходе визита в Москву в ноябре предупредил, что Россия может столкнуться с последствиями, если американские спецслужбы сочтут ее ответственной за «гаванский синдром» у американских дипломатов. Об этом сообщает газета Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

По информации издания, Бернс обсудил этот вопрос с руководством ФСБ и СВР. Глава ЦРУ заявил им, что заставлять дипломатов США и их членов семьи страдать от серьезного повреждения мозга и других болезненных состояний выходит «за рамки приемлемого поведения для профессиональных разведслужб».

При этом директор ЦРУ не пригрозил Москве напрямую и не обвинил ее в каких-то действиях против дипломатов США. «Тем не менее, решение директора обсудить возможность российского участия непосредственно с коллегами в Москве подчеркнуло глубокие подозрения ЦРУ относительно потенциала Кремля», — говорится в статье.

В сентябре Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США эвакуировало разведчика из Сербии из-за неврологических приступов, похожих на симптомы «гаванского синдрома». Американские чиновники подчеркнули, что из-за «гаванского синдрома» дипломаты и разведчики США начали отказываться от командировок в другие страны.