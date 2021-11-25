Словакия извинилась за принудительную стерилизацию цыганских женщин

Правительство Словакии официально извинилось за принудительную стерилизацию цыганских женщин, которая проводилась в стране десятилетиями. Об этом сообщает Kronen Zeitung.

По информации издания, в принятом заявлении четырехпартийная коалиция страны осудила нарушения прав цыганского населения и принесла извинения всем пострадавшим. Комиссар Совета Европы по правам человека Дуня Миятович назвала это решение «первым важным шагом» в направлении выплаты компенсаций жертвам политики Братиславы.

По данным отчетов кабмина, принудительное удаление матки цыганским женщинам практиковалось в Словакии с 1966 по 1989 год с целью ограничения числа детей из неблагополучного этнического меньшинства. При этом после падения коммунистического режима в период с 1990 по 2004 год женщин склоняли к согласию на стерилизацию после рождения ребенка. Правозащитные организации Евросоюза неоднократно призывали Братиславу выплатить жертвам компенсации.

18 марта сообщалось, что Чехия заплатит цыганкам компенсации за принудительную операцию по удалению матки. Каждая пострадавшая получит выплату в размере примерно 12 тысяч евро. В период с 1970-х по 1980-е годы тысячи цыганок, живущих на территории Чехии, были насильно стерилизованы.