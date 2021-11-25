Оборону заксобрания от разъяренных челябинских антиваксеров сняли на видео

В Челябинске разъяренные противники вакцинации от COVID-19 пытались прорваться в здание заксобрания и избили обороняющихся сотрудников охраны. Видео с места опубликовал RT в своем Telegram-канале.

На опубликованных кадрах видно, как толпа людей без масок пытается пройти в здание заксобрания. Некоторым женщинам удается ближе подойти к пропускному посту. Они начинают кричать на охранников, бьют их руками по лицу.

Охранникам втроем едва удается сдержать натиск разъяренных жителей Челябинска. Некоторые противники вакцинации снимают происходящее на телефоны.

По информации RT, позже к недовольным антиваксерам вышли председатель комитета по социальной политике Сергей Буярков и другие чиновники. Они рассказали собравшимся, что попасть на заседание заксобрания те смогут только при подаче заявлений.

Ранее в Екатеринбурге охранник ТЦ «Кит» повздорил с посетительницей торгового центра, поскольку ему показалось, что ее справка о вакцинации является ненастоящей, после чего избил ее.