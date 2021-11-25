В ходе спецоперации в российском регионе задержали подозреваемых в экстремизме

СК: в Татарстане в ходе спецоперации задержаны подозреваемые в экстремистской деятельности

В ходе спецоперации в Татарстане задержаны подозреваемые в экстремизме, сообщает Следственного комитета (СК) России.

По версии следствия, трое задержанных являлись приверженцами запрещенного в России международного экстремистского объединения «Нурджулар». Двое из них организовали его ячейку в Набережных Челнах. Они хранили соответствующую литературу и вербовали новых членов. Третий подозреваемый принимал активное участие в деятельности сообщества в российском регионе.

Незаконная деятельность была пресечена сотрудниками СУ СК по Республике Татарстан (РТ), УФСБ по РТ и МВД по РТ. Подозреваемые вину не признали, ведется расследование.

Ранее в Казани были задержаны трое участников «Нурджулар». Одним из подозреваемых оказался 36-летний профессор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ).

