Российского профессора задержала ФСБ за создание экстремистской ячейки в вузе

В Татарстане сотрудники ФСБ и МВД провели спецоперацию по пресечению деятельности раскрытой ячейки запрещенной в России экстремистской организации «Нурджулар», задержаны ее трое участников. Об этом «Интерфаксу» сообщил источник в правоохранительных органах.

По его словам, с 2019 года преподаватель одного из вузов Казани занимался распространением среди студентов экстремистской идеологии. Участники созданной ячейки проводили свои собрания на конспиративных квартирах.

Подозреваемым оказался 36-летний профессор Казанского национального исследовательского технологического университета (КНИТУ), уточняет Telegram-канал Mash и публикует оперативное видео его задержания.

На кадрах видны бойцы спецназа ФСБ, которые задерживают мужчину, потом идет обыск в его квартире.

Профессор приглашал студентов в свою квартиру на тайные встречи, где проповедовал радикальный ислам. В круг избранных попадали молодые люди из мусульманских семей. Он психологически обрабатывал их, используя методы сектантов. Ему помогали два человека.

Во время обысков у профессора изъяли 36 запрещенных книг. Он дал признательные показания.