Радикалы вербовали московских студентов в экстремистскую организацию

Полиция раскрыла незаконную деятельность законспирированной сети запрещенной в России международной экстремистской организации религиозного толка «Нурджулар», действовавшей в Московском регионе. Об этом «Ленте.ру» сообщили в МВД.

Радикалы занимались вербовкой московских студентов в свою организацию с целью их последующей подготовки в религиозных центрах в одной из зарубежных стран. С декабря 2019 года по январь 2020 года в квартире дома на улице Вавилова экстремисты провели 250 собраний, на которых обучали адептов идеологическим основам «Нурджулар» по запрещенной литературе, уточнила Ленте.ру представитель столичного управления Следственного комитета России Юлия Иванова.

Возбуждено уголовное дело по статье 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»). Задержано несколько подозреваемых. По 12 адресам проведены обыски.