Лидер сибирских экстремистов взялся за старое и получил новый срок

Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии лидера новосибирского отделения признанного экстремистским и запрещенного в России религиозного исламского объединения «Нурджулар» Камила Одилова. Об этом во вторник, 3 июля, ТАСС сообщили в суде.

«Обвинительный приговор вынесен по части 1 статьи 282.2 УК РФ («Организация деятельности религиозного объединения, в отношении которого судом принято решение о запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности»). Основное наказание — два года колонии общего режима», — сказали в суде.

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Одилов был взят под стражу в зале суда после оглашения приговора. Весной 2013 года Октябрьский райсуд Новосибирска уже признал Одилова и другого лидера организации Ильхома Меражова виновными по той же статье. Они были приговорены к одному году лишения свободы условно каждый.

Деятельность «Нурджулар» в декабре 2015 года пресекли сотрудники УФСБ России по Новосибирской области. При обысках в квартирах членов организации изъяли более 400 книг, распространявшихся с территории Турции. Некоторые из них включены решением суда в федеральный список экстремистских материалов.

Объединение «Нурджулар» на территории России признано экстремистским и решением Верховного Суда России от 10 апреля 2008 года запрещено.

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