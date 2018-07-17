Под Тулой поймали 20 экстремистов

Более 20 человек задержаны в Суворовском районе Тульской области по подозрению в экстремистской деятельности. Об этом во вторник, 17 июля, информированный источник сообщил «Интерфаксу».

«Оперативные мероприятия прошли сразу по нескольким адресам в городе Суворове. В ходе обысков изъяты крупные суммы денег и запрещенная литература. В результате задержано более 20 человек, многие из них жители других регионов России. Все они подозреваются в экстремистской деятельности», — пояснил собеседник агентства.

Правоохранители предполагают, что все задержанные состояли в группе под названием «Партизанская правда», вели запрещенную деятельность и проводили лекции экстремистского толка. Официальных комментариев правоохранительных органов пока не поступало.

3 июля стало известно, что Октябрьский районный суд Новосибирска приговорил к двум годам колонии лидера новосибирского отделения признанного экстремистским и запрещенного в России религиозного исламского объединения «Нурджулар» Камила Одилова.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!