На автомобилях Tesla принудительно включили видеорегистратор

Tesla обновила пользовательское соглашение системы автопилотирования в своих авто, заставив водителей включать видеорегистратор. Об этом сообщает издание Electrek.

В бета-версии опции Full Self-Driving (FSD Beta), которая предусматривает автономное управление электрокаром, компания обновила правила использования функции. Теперь Tesla просит водителей согласиться с тем, что при каждом использовании опции автопилота будет записываться видео со встроенных в машину камер.

Журналисты объяснили, что таким образом компания сможет использовать записи видео как внутри, так и снаружи авто в случае расследования ДТП, произошедшего при активном автопилоте. Авторы обратили внимание, что Tesla не только принудительно включает запись видео на автомобилях. В соглашении говорится, что с видеороликами будут ассоциироваться данные уникального номера электрокара (VIN) — таким образом, видео будут связаны с владельцами машин.

Ранее компания не собирала личные видеозаписи пользователей. Видео, записанное на камеры электрокара, хранились локально и находились в полном распоряжении владельца авто.

В конце ноября многие обладатели автомобилей Tesla не смогли открыть свои авто через приложение. Позже глава Tesla Илон Маск объяснил в своем Twitter, что проблема произошла из-за сбоя на серверах компании.