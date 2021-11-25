Пост Володина о QR-кодах стал самым популярным в Telegram

Пост спикера Госдумы Вячеслава Володина, в котором он попросил обратной связи от подписчиков на тему законопроектов о QR-кодах, стал самым популярным в Telegram по числу комментариев. Об этом сообщает Telegram-канал Russia Today со ссылкой на TGStat.

На данный момент публикация Володина собрала около 580 тысяч просмотров и более 380 тысяч комментариев. Согласно рейтингу компании, пост спикера Госдумы набрал рекордное количество живых откликов.

«Есть, конечно, и другие посты с количеством комментариев 600 тысяч, но, судя по содержанию этих комментариев, кто-то просто ставил эксперименты. Касательно анализа поста Володина — беглым просмотром явно попадаются вполне осознанные длинные комментарии по теме», — сообщили в TGStat.

Исследователи компании сравнили пост политика с популярными публикациями основателя Telegram Павла Дурова. Как отметили в TGStat, два поста Дурова о внедрении в мессенджер рекламы в сумме собрали около 53 тысяч комментариев.

В посте, который набрал сотни тысяч комментариев, Володин сообщил о намерении Госдумы подробно обсудить законопроекты о введении QR-кодов. Он отметил, что парламенту важно получить обратную связь, по этой причине он открыл комментарии к публикации.

Ранее пост Володина прокомментировал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Он заявил, что в Кремле приветствуют любые методы получения достоверной обратной связи от населения. Однако отметил, что Кремль пока не планирует проводить аналогичные опросы в социальных сетях.