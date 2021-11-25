Песков высказался о посте Володина про QR-коды на сотни тысяч комментариев

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил проведение опросов россиян в Telegram. Он заявил, что в Кремле приветствуются любые методы получения достоверной обратной связи от населения. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Любые методы получения достоверной обратной связи от населения приветствуются, потому что это гораздо объективнее и гораздо нагляднее показывает реальные настроения, реальные запросы, реальную поддержку или опасения каких-то ошибок», — заявил Песков. Так официальный представитель Кремля прокомментировал пост спикера Госдумы Вячеслава Володина в Telegram, в котором он попросил обратной связи у подписчиков на тему законопроекта о QR-кодах.

