В Кремле назвали сложным процессом принятие законопроектов о QR-кодах

Песков заявил, что законопроекты о QR-кодах в России не приняты из-за сложности процесса

Законопроекты о QR-кодах пока не приняты из-за сложности процесса. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

Пресс-секретарь президента назвал процесс сложным в технологическом, социальном и цифровом плане.

«Каждый раз пытаются пройти по лезвию, спасти в первую очередь людей, обеспечить их здоровье, а с другой стороны, не навредить экономике страны», — заявил Песков.

Проекты поправок об использовании в общественных местах QR-кодов, которые подтверждают факт вакцинации от COVID-19 или перенесенное заболевание, внесли в Госдуму 12 ноября. Инициатива не регулирует работу общественного транспорта, аптек, продуктовых магазинов и торговых точек с товарами первой необходимости. С 1 февраля планируется выдавать QR-коды только привитым, переболевшим и тем, у кого есть медотвод от прививки.

Проект направят для рассмотрения в российские регионы, Общественную палату, Счетную палату и Совет Федерации до 14 декабря включительно. Государственная дума может рассмотреть законопроекты на пленарном заседании 16 декабря.