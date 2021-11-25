Украинцы бросились скупать жилье на «лишние» деньги

Пандемия коронавируса позволила рынку недвижимости Украины остаться на плаву, сообщает Vesti.ua. По наблюдениям экспертов, у украинцев из-за COVID-19 и закрытых границ появились «лишние» деньги, которые они бросились вкладывать в жилье.

Как заявил изданию вице-президент украинской Ассоциации управляющих недвижимостью Анатолий Топал, вложения в недвижимость оказались для украинцев безальтернативными — инвестировать в криптовалюту никто не стремится, а фондового рынка в стране нет. Поэтому граждане решили отдать свои сбережения застройщикам.

Основатель Клуба инвесторов «Синергия» Константин Браво в свою очередь отметил, что покупать жилье на начальной стадии строительства стало не так выгодно, как прежде, потому что стоимость квадратных метров высока и на этапе котлована. Но украинцы все равно покупают квартиры с целью последующей перепродажи, заключил он.

В августе текущего года глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что украинские чиновники приобретают недвижимость в Крыму, оформляя ее на подставных лиц. По словам Аксенова, объектами недвижимости на полуострове скрыто владеют «многие должностные лица Украины».