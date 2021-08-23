Украинских чиновников уличили в оформлении жилья в Крыму на подставных лиц

Чиновники из Украины приобретают недвижимость в Крыму, оформляя ее на подставных лиц. В этом их уличил глава региона Сергей Аксенов, соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала «Россия 24». Трансляция ведется в YouTube-аккаунте канала.

По словам Аксенова, объектами недвижимости на полуострове скрыто владеют «многие должностные лица Украины». При этом они оформлены через подставные лица. «Оперативная информация есть, — пояснил глава Крыма. — Мы видим в том числе и по трафику, по телефону, что общаются коллеги». Но официально, то есть юридически обоснованно заявить, что домовладение принадлежит «судье с Украины или прокурору», будет проблематично, отметил Аксенов.

Ранее глава Крыма назвал президента Украины Владимира Зеленского дисциплинированным плательщиком — он, по словам Аксенова, регулярно вносит коммунальные платежи за свою квартиру на полуострове. «Зеленский дисциплинированный, молодец. По шесть тысяч рублей в месяц. Благодарность ему. Приводим его в пример. Смотрите, даже человек не приезжает, не живет, а оплачивает», — сказал Аксенов.

Супруга Зеленского Елена купила квартиру в поселке Ливадия на Южном берегу Крыма в 2013 году, до вхождения полуострова в состав России. Недвижимость была задекларирована Зеленским в ходе его предвыборной кампании.