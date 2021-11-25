Диетолог назвал продукт для очищения организма от шлаков

Тренер-диетолог Павел Терехов рассказал россиянам, чем полезен укроп. Он назвал это растение источником витаминов и микроэлементов, сообщает РИА Новости.

Терехов отметил, что укроп широко используется в кулинарии. В нем содержится множество витаминов, бета-каротин, фолиевая кислота и другие полезные соединения. «Ни один стол не обходится без этого продукта: супы, пюре, салаты, маринады — список бесконечен», — подчеркнул специалист.

По словам диетолога, укроп не только восполняет дефицит витаминов и микроэлементов, но и благотворно воздействует на сердечно-сосудистую систему. Кроме того, он обладает сосудорасширяющим действием и укрепляет сосудистую стенку. Терехов также назвал укроп продуктом для очищения организма от шлаков: трава выводит желчь из организма и обеспечивает послабление кишечника.

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