Вдова решила отсудить у туроператора миллионы рублей из-за гибели мужа в отпуске

Вдова решила отсудить у туроператора TUI 560 тысяч фунтов стерлингов (более 55 миллионов рублей) после гибели мужа во время отпуска в Доминикане. Об этом пишет Daily Mail.

Так, в 2018 году 58-летний Рой Фосетт (Roy Fawcett) и его 60-летняя супруга Сьюзен Фосетт (Susan Fawcett) из Великобритании отдыхали в отеле «все включено» на карибском побережье. В один из дней отпуска мужчина пошел на занятие снорклингом (вид погружения под воду с маской и дыхательной трубкой) и присоседился к группе пловцов с продвинутым уровнем, которые занимались на большой глубине.

Через некоторое время его обнаружили плавающим на поверхности воды лицом вниз и без движения. Туриста экстренно доставили в больницу, где констатировали его смерть.

Спустя три года после произошедшего вдова Фосетта подала в суд на туристическую компанию — она утверждает, что TUI несет ответственность за смерть ее мужа. По словам адвокатов женщины, погибший был недостаточно подготовлен к погружению и его оставили без присмотра. При этом туроператор оспаривает вину в трагедии, также отрицая причастность к организации занятий.

Ранее в октябре российский турист поехал в отпуск на популярный курорт в Турции и умер при загадочных обстоятельствах. Тело мужчины обнаружили сотрудники отеля — он лежал на полу в своем номере. Прибывшие на место врачи констатировали смерть путешественника.