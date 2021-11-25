Назван способ выгодно купить валюту

Директор компании «Единый Брокер» Артем Арзамасцев рассказал, что биржевой курс валюты выгоднее для покупки, чем в банке, даже при учете брокерских комиссий. Он назвал россиянам лучший способ приобрести валюту, сообщает агентство «Прайм».

Арзамасцев заявил, что частным инвесторам лучше покупать валюту на бирже. Однако при этом стоит учитывать несколько факторов. Так, финансист призвал покупать незначительные суммы валют через приложение банка.

«Сейчас на валютном рынке Московской биржи один лот составляет одну тысячу долларов США или евро, поэтому у многих брокеров покупка валюты на бирже возможна только такими лотами. То есть, если вам требуется купить, к примеру, 2500 долларов, то это не получится, и надо будет выбирать между суммой в две или три тысячи условных единиц валюты», — объяснил Арзамасцев.

Ранее россиянам назвали «золотое время» для покупки валюты. Аналитик Сергей Кучин порекомендовал россиянам приобретать ее каждый месяц на часть сбережений.