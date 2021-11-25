Мишустин обвинил Запад в конкуренции не по правилам

Западные страны используют недобросовестную конкуренцию, чтобы удерживать доминирующие позиции, в этом их обвинил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА Новости.

«Западные партнеры расширяют протекционистские меры, незаконные односторонние санкции», — отметил он. Мишустин также добавил, что пандемия коронавируса привела к спаду в ключевых секторах мировой экономики и росту безработицы. Оказались нарушены международные цепочки добавленной стоимости, снизились объемы торговли и инвестиций, добавил он.

Премьер-министр также подчеркнул, что некоторые государства пытаются не по правилам использовать «зеленые» тенденции экономики как способ давления, чтобы получить конкурентные преимущества на развивающихся рынках. Он пояснил, что речь о дополнительных налогах и административных барьерах в международной торговле.

Ранее Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Газпром нефть», НЛМК и UC Rusal направили в Еврокомиссию замечания по углеродному налогу на ввозимые в ЕС товары. Российский бизнес указал на ряд проблем предложенного регулирования: потенциальная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), нежелание признавать климатические проекты иностранных производителей и другие.