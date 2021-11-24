В России предложили Европе варианты пересмотра нового налога

Российский союз промышленников и предпринимателей (РСПП), «Газпром нефть», НЛМК и UC Rusal направили в Еврокомиссию замечания по углеродному налогу на ввозимые в ЕС товары, пишет РБК.

Российский бизнес указал на ряд проблем предложенного регулирования: потенциальная несовместимость с нормами Всемирной торговой организации (ВТО), нежелание признавать климатические проекты иностранных производителей, учет не только прямых, но и косвенных выбросов от сырья и комплектующих, возможность использования «дефолтных значений» при расчете углеродного следа.

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В РСПП считают, что налог «может создать новые барьеры для международной торговли и нарушить существующие цепочки создания стоимости». В организации указывают, что нынешний вариант проекта ведет к нарушению свободной конкуренции между товарами европейского и неевропейского происхождения, а потому нужен пересмотр некоторых пунктов. В РСПП сочли неправильным, что ЕС фактически отказывается от принципа «загрязнитель платит» (эта обязанность ложится на «уполномоченного декларанта»).

В Rusal полагают, что налог «может стать искусственным ограничением и создать дополнительные торговые барьеры для партнеров ЕС». Если иностранные поставщики не захотят проходить через «все технические и административные формальности», то они могут переориентироваться на другие рынки, что грозит Европе дефицитом и ростом цен.

В середине июля Еврокомиссия представила новый план действий по спасению экологии, предложив в том числе ввести трансграничный углеродный налог на поставки в Евросоюз определенной продукции, включая металлы, цемент и удобрения. Российским компаниям новые сборы могут стоить многомиллиардных потерь. Европа пообещала не дискриминировать Россию с помощью нового налога.