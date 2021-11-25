Россияне полюбили отечественное вино

Продажи вин российского производства выросли. Об этом рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев, сообщает РИА Новости.

Эксперт связал любовь россиян к отечественному вину с повышением качества продукции. Караваев также отметил усилия властей, благодаря которым производство вина в России растет высокими темпами, и напомнил о законе о виноградарстве. По его словам, этот закон дал дополнительный импульс отечественному виноделию. Караваев также отметил, что магазины в ответ на рост потребительского спроса расширяют предложение. «Поэтому можно смело сказать: если винодельческая отрасль будет развиваться теми же темпами, ретейл сможет обеспечить реализацию отечественной продукции российскому потребителю», — заявил глава АКОРТ.

Глава Союза виноградарей и виноделов России Дмитрий Кисилев объяснил, что на рост продаж отечественных вин повлияло то, что магазины выделили под него отдельную полку «Вина России». При этом Кисилев тоже подчеркнул уровень качества российской продукции. «Главный народный вопрос, когда люди приходят в магазин — какое брать? Сейчас совершенно очевидно, ответ понятен — брать надо российское», — заявил эксперт.

Ранее в ноябре Роскачество предупредило о подорожании вина. В ведомстве сообщили, что дефицит продукции на мировом рынке может составлять более пяти миллионов литров. Нехватка вина может усугубиться в 2022 году на фоне общего падения урожая винограда в мире.