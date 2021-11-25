Раскрыты предпочтения россиян в вине

Председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев раскрыл предпочтения россиян в вине. По его словам, большинство потребителей предпочитает полусухие или сухие вина, особой популярностью пользуются красные, передает РИА Новости.

«В среднем для 40 процентов покупателей предпочтительными остаются именно полусухие вина, для 35 процентов — сухие. При этом именно сладость остается одним из ключевых критериев при выборе вина в магазине. За последние два года потребление сладких вин сократилось в среднем на 12 процентов», — отметил эксперт.

По словам Караваева, начал расти спрос на белые вина. Два года назад соотношение потребления красных и белых вин составляло 70 на 30 процентов, сегодня 65 процентов отдают предпочтение красному вину, 35 — белому и пять процентов игристому.

Председатель президиума АКОРТ предрек российскому сегменту производителей вин рост. Он пояснил, что большинство россиян выбирают отечественную продукцию, в категории тихих вин на российские приходится более 60 процентов продаж. Растет спрос на премиальные категории, потребители стремятся не просто употреблять вино как легкий напиток, но разбираться в нем.

Ранее преподаватель Школы вина «Энотрия» и креативный директор журнала Simple Wine News Дмитрий Мережко рассказал россиянам, как правильно выбрать лучшее шампанское на Новый год. До 3000 рублей можно приобрести лучшие российские шампанские, уверен эксперт.

