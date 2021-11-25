Доктор военных наук описал возможный сценарий войны с Украиной

Война с Украиной ожидаема, в ближайшее время глава республики Владимир Зеленский может попытаться перекрыть границы с самопровозглашенными ДНР и ЛНР, что вынудит Россию начать наступательные движения, предположил доктор военных наук Константин Сивков. Такой возможный сценарий он описал в разговоре с «Лентой.ру» и добавил, что в этом случае Украину ждет крайне негативный сценарий.

На Украине вскоре могут ввести военное положение. Об этом заявил лидер Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко. Он раскрыл и предполагаемый срок введения особого режима — 1 декабря.

Сценарий

«Вероятнее всего, Зеленский попытается перекрыть границу, это может случиться уже в ближайшее время. России деваться будет некуда — сначала будут предприниматься политические меры, дипломатические, экономические санкции. После чего Россия вынуждена будет наступать. Поэтому и говорит глава украинской разведки Кирилл Буданов, что наша страна нападет в январе-феврале», — объяснил Сивков.

Он уточнил, что в случае, если перекрыть границы Зеленскому не удастся, его сценарий «лопнет».

«Тогда уже Украине придется атаковать Донбасс, а для нее это будет смертельно. Страна увязнет в боевых действиях, придется вводить все силы ВСУ, после чего Россия действительно может ударить с севера, окружив и уничтожив армию противника. Ну а дальше может быть все, что угодно, вплоть до марша через всю Украину с освобождением от нацизма», — предположил военный эксперт.

Сивков добавил, что вооруженные силы Украины могут и переметнуться к России — на это указывает крымский опыт.

Несмотря на то, что НАТО и США уже сейчас много помогают Зеленскому, поставляя вооружение, проводя тренинги для военных, доктор военных наук уверен: их помощь не безгранична, а российская армия оснащена намного лучше, чем ВСУ.

«НАТО не дают им современных наступательных систем, только оборонительные. Если в воздухе будет господство нашей авиации, боевые средства Украины быстро подавят и уничтожат. Основа бронетанковой техники ВСУ устарела, большая часть находится на вооружении ополченцев. Единственное действительно опасное, что могут сделать НАТО, — это создание бесполетной зоны над Украиной, но не думаю, что они станут так уж решительно сражаться за эту страну», — заключил Сивков.

По мнению Ляшко, вводя военное положение, Зеленский надеется эффективнее бороться с протестами, которые собираются сейчас по всей стране.