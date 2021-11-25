На Украине раскрыли срок введения военного положения Зеленским

Ляшко: Зеленский 1 декабря планирует ввести на Украине военное положение на два месяца

На Украине вскоре могут ввести военное положение. Об этом заявил лидер Радикальной партии и бывший депутат Верховной Рады Олег Ляшко. Он раскрыл и предполагаемый срок введения особого режима — 1 декабря. Слова Ляшко передает телеканал «Наш».

«По моей информации, Зеленский планирует на СНБО (совет национальной безопасности и обороны — прим. «Ленты.ру») 1 декабря ввести военное положение в Украине на два месяца, и делается это с одной целью — контроль над СМИ», — рассказал политик.

По мнению Ляшко, президент Украины Владимир Зеленский надеется таким образом эффективнее бороться с протестами, которые собираются сейчас по всей стране. Лидер Радикальной партии уверен, что Зеленский намерен таким образом нарушить конституционные права украинцев — на собственность, демократические митинги, на любые публичные мероприятия.

21 ноября, в годовщину Евромайдана, на Украине прошли демонстрации оппозиции, в первую очередь, сторонников бывшего президента Петра Порошенко. Протестующие потребовали отставки руководителя офиса президента Андрея Ермака и даже дали время на исполнение требований — 10 дней. В противном случае оппозиция пригрозила Зеленскому устроить бессрочную акцию протеста.

Кроме того, 24 ноября перед Верховной Радой митинговали противники вакцинации. Совет национальной безопасности и обороны республики назвал это выступление частью российской спецоперации по снижению числа привитых от COVID-19 на Украине.