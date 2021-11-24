На Украине митинг антипрививочников назвали частью российской спецоперации

Митинг противников вакцинации в центре Киева был частью российской спецоперации по снижению числа привитых от COVID-19 жителей Украины. Об этом на своем сайте сообщает Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) республики.

В Центре противодействия дезинформации при СНБО заявили, что в социальных сетях и мессенджерах было зафиксировано распространение информации о якобы негативных последствиях вакцинации от коронавируса.

В ведомстве назвали происходящее частью российской информационной спецоперации по противодействию вакцинации на Украине. При этом в качестве подтверждения этого заявления они упомянули плакаты, с которыми антипрививочники приходили на акцию протеста в Киеве.

Ранее депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко сообщил, что при сканировании перечеркнутых QR-кодов с табличек, которые держали в руках митингующие, можно было перейти на сайт «Единой России». По его словам, это свидетельствует о том, что украинские протестующие работают на «русских кураторов».

24 ноября на площади перед Верховной Радой собрались около тысячи противников вакцинации и карантина. До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла, что подозревает лидера украинских антипрививочников в попытке госпереворота.