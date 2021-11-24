В Киеве антипрививочники вышли на митинг с плакатами с QR-кодами «Единой России»

Антипрививочники, вышедшие в Киеве на митинг против вакцинации и карантина, держали в руках плакаты с перечеркнутым QR-кодом сайта партии «Единая Россия». Об этом депутат Верховной Рады Украины от фракции «Европейской солидарности» Алексей Гончаренко написал в своем Telegram-канале.

Он заявил, что при сканировании QR-кода с плакатов митингующих можно было перейти на сайт партии, и обвинил антипрививочников в работе на «русских кураторов».

Гончаренко назвал протестующих российскими агентами и поинтересовался у них, сколько денег они получили «за подмазку к руководящей партии».

Ранее 24 ноября в центре Киева на площадь перед Верховной Радой на митинг вышли около тысячи противников вакцинации и карантина. До этого Служба безопасности Украины (СБУ) заявляла о подозрении лидера украинских антипрививочников в попытке госпереворота.