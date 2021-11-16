Украинского лидера антивакцинаторов заподозрили в попытке госпереворота

Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила лидера антивакцинаторов Остапа Стахиву в попытке совершить действия, направленные на свержение конституционного строя. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным спецслужбы, активист создал антиукраинскую сеть, которая под антивакцинаторскими лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию и совершить госпереворот. Действия участников сети, как утверждают в СБУ, курировались из России.

В ходе обысков силовики обнаружили переписку злоумышленников, которые занимались поиском оружия и соучастников, утверждают в СБУ. Затем, по информации правоохранителей, они намеревались свергнуть власть в регионах и создать там территориальные общины с собственной экономикой и полицией. Отмечается, что следственные действия на данный момент продолжаются.

Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил о разоблачении «российской сети» агитаторов против вакцинации от коронавируса, к которой причастна некая «церковь». По его словам, российские антипрививочники атаковали украинское информационное пространство.