Зеленского раскритиковали за выплаты вакцинированным украинцам

Инициатива президента Украины Владимира Зеленского по материальным выплатам привитым от коронавируса украинцам не решит основных проблем в кампании по вакцинации людей старшего возраста. С критикой содержания инициативы выступил бывший министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Telegram-канал «Страна.ua».

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По его словам, пенсионеров вряд ли сможет мотивировать тот узкий перечень услуг, на который можно будет потратить тысячу гривен. Бывший чиновник пояснил, что пожилые люди не так часто посещают развлекательные заведения и спортзалы, и реалии их жизни несколько иные.

«Это кто-то фильмов насмотрелся о том, как пенсионеры за границей отдыхают, и что они могут себе позволить. В Украине все по-другому», — подчеркнул Степанов несостоятельность идеи властей.

Экс-министр добавил, что для пожилых людей оплата ЖКХ и лекарства являются более актуальными статьями расходов, которые и следовало включить в перечень. Степанов допустил, что инициатива Зеленского скорее призвана поддержать креативные индустрии в Украине, чем стимулировать к вакцинации группы риска.

15 ноября Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (около 38 долларов, или 2,7 тысячи рублей). Политик рассказал, что за эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал, выставочный центр или купить билет для путешествия внутри страны. Обналичить выплаты не получится.