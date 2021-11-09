В Киеве пункт вакцинации от COVID-19 развернули прямо в церкви

В греко-католической церкви в Киеве открыли пункт вакцинации от COVID-19

В Киеве при Патриаршем соборе Воскресения Христова начал работу пункт вакцинации от COVID-19. Привиться от коронавирусной инфекции прямо в церкви можно будет с 10 до 17 часов ежедневно. Об этом сообщила пресс-служба Украинской греко-католической церкви.

Во вновь открытом пункте вакцинации можно поставить прививку китайской CoronaVac, англо-шведской AstraZeneca и немецко-американской Pfizer. Предварительную регистрацию для получения препарата проходить не нужно.

Планируется, что «церковная» вакцинация от коронавируса вскоре станет доступна и в других греко-католических приходах на Украине и за рубежом.

Открывая первый центр в соборе, глава Украинской греко-католической церкви патриарх Святослав во время божественной литургии заявил, что Украина переживает пик пандемии. Он призвал прихожан не бояться прививок, мыть руки, носить маски и соблюдать социальную дистанцию.

В течение 8 ноября на Украине подтвердилось 18 988 новых случаев заражения коронавирусом, еще почти 3 тысячи человек были госпитализированы с подозрением на COVID-19. Смертность поставила новый рекорд — 833 человека за сутки.

3 ноября в Киеве прошел митинг против принудительной вакцинации. Протестующие перекрыли улицу Грушевского и требовали отменить правила, по которым учителя и чиновники должны обязательно привиться хотя бы одной вакциной.

