В центре Киева собрались противники вакцинации и карантина

В Киеве перед Радой собрались около тысячи антипрививочников и противников карантина

В центре Киева на площади перед Верховной Радой Украины собрались противники вакцинации и карантина, передает «Страна.ua».

На митинг вышли около тысячи человек. Это гораздо меньше, чем на предыдущей акции в начале ноября. Протестующие утверждают, что силовики блокируют автобусы, на которых участники акции добираются из регионов. Правоохранительные органы усилили меры безопасности в правительственном квартале.

В середине ноября сообщалось, что лидера украинских антипрививочников подозревают в попытке госпереворота. По данным Службы безопасности Украины, он создал сеть, которая под руководством кураторов из России с помощью антивакцинаторских лозунгов пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в республике.

Между тем Национальная академия наук Украины сообщила, что официальная смертность в стране от причин, связанных с коронавирусом, вдвое занижена.