На Украине сочли официальную смертность от COVID-19 вдвое заниженной

Национальная академия наук (НАН) Украины считает официальную смертность в стране от причин, связанных с коронавирусом, вдвое заниженной. Об этом в среду, 24 ноября, сообщает «Страна.ua».

«Предварительный анализ избыточной смертности показал, что общая смертность по причинам, связанным с COVID-19, в течение всего периода эпидемии в Украине в 2,15 раза превышает зарегистрированную смертность от COVID-19», — заявили в НАН.

По данным ученых, в последнее время летальность от коронавируса на Украине оставалась близка к 3 процентам, госпитальная летальность выросла до нового максимума — 21 процент. В целом же в сентябре 2021 года смертность по всем причинам превышала средний уровень 2015-2019 годов.

Ранее Минздрав Украины сообщил о положительной тенденции, которая наблюдается в ситуации с распространением коронавируса. Она заключается в сокращении числа зараженных и госпитализированных.

По последним данным, с начала пандемии на Украине коронавирусом заразились более 3,3 миллиона человек, скончались 82 318.

