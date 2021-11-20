Опубликована переписка умирающей от COVID-19 украинки с матерью

Мать умершей от COVID-19 беременной украинки рассказала о ее жалобах на нехватку кислорода

В Ровенской области Украины 20-летняя беременная женщина умерла от коронавируса в больнице. Перед смертью она жаловалась матери на нехватку кислорода в лечебном учреждении, пишет «Обозреватель».

Позднее мать скончавшейся Елены Боровец выложила их переписку. В частности, женщина рассказала, что столкнулась с угрозами перевода в другую больницу, если продолжит жаловаться. «Когда другая пациентка дышит, то у меня мало кислорода. Когда заканчивается кислород, то нужно обязательно звонить медикам, чтобы кто-то шел на улицу и менял баллон. Короче, дурдом», — писала она.

Пациентка находилась на седьмом месяце беременности, спасти ребенка также не удалось. Выяснилось, что она, как и многие будущие роженицы, не была вакцинирована. При этом у нее ранее была диагностировала бронхиальная астма.

5 ноября сообщалось, что на Украине на фоне катастрофической нехватки медицинского кислорода люди ворвались в Николаевскую инфекционную областную больницу и, угрожая персоналу, потребовали кислород. По словам главврача, группа людей сломала шлагбаум, выбила двери в приемный покой и затем набросилась на врачей и медсестер. Оказалось, за ними следом прибыла машина с тяжело больной пациенткой с очень низким уровнем сатурации, помощь в частной больнице ей оказать не смогли.

В октябре бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала создать экстренное заседание СНБО из-за критического дефицита лекарственных средств и кислорода на фоне ситуации с коронавирусом. Политик напомнила, что Украина вышла на третье место в мире и первое в Европе по смертности от COVID-19.