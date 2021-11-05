На Украине люди ворвались в больницу и требовали кислород

В больницу в Николаеве ночью ворвались люди и требовали кислород, угрожая персоналу

На Украине на фоне катастрофической нехватки медицинского кислорода люди ворвались в Николаевскую инфекционную областную больницу и, угрожая персоналу, потребовали кислород. О ночном происшествии рассказала главный врач медицинского учреждения Светлана Федорова в Facebook.

По ее словам, группа людей сломала шлагбаум, выбила двери в приемный покой и затем набросилась на врачей и медсестер. Оказалось, за ними следом прибыла машина с тяжело больной пациенткой с очень низким уровнем сатурации, помощь в частной больнице ей оказать не смогли.

Медик отметила, что тяжело больных пациентов каждый день привозят из других государственных и частных клиник, в которых просто нет запасов медицинского кислорода. Федорова добавила, что в Николаевской больнице кислорода также не хватает, и ей самой пришлось закупить 20 тонн кислорода. Местные власти при этом отмалчиваются и бездействуют, заявила главврач.

«Защитите нас от отчаянных и разъяренных родственников тех пациентов, которые умирают из-за вашего недоумения», — обратилась Федорова к депутатам Верховной Рады, к президенту и всем остальным.

Ранее бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко призвала создать экстренное заседание СНБО из-за критического дефицита лекарственных средств и кислорода на фоне ситуации с коронавирусом. Политик напомнила, что несколько дней назад Украина вышла на третье место в мире и первое в Европе по смертности от COVID-19.

