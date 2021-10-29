Белоруссия ограничит вывоз кислорода

Белоруссия установила временный запрет на вывоз кислорода из страны на фоне усугубления эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр республики Роман Головченко.
Ограничения коснутся экспорта газообразного и жидкого технического, а также газообразного и жидкого медицинского кислорода. Вывоз запрещен как в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за пределы таможенной территории ЕАЭС.
Также Совет министров подписал постановление о внесении кислорода в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения Белоруссии. Данные постановления вступили в силу после их официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.
Ранее председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов доложил о фактах необоснованного роста цен на кислород. После этого глава государства Александр Лукашенко потребовал жестко пресекать попытки нажиться на здоровье граждан в условиях пандемии коронавируса. Белорусский лидер заметил, что помощь в этом окажут сотрудники правоохранительных органов
С острой нехваткой кислорода столкнулись несколько областей Украины. В Одессе в поисках кислорода тяжелобольных коронавирусом перевозили из одной больницы в другую. Стране пришлось закупать кислород у Польши.