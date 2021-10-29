Белоруссия ограничит вывоз кислорода

Белоруссия на шесть месяцев установила временный запрет на вывоз кислорода из страны

Белоруссия установила временный запрет на вывоз кислорода из страны на фоне усугубления эпидемиологической ситуации. Соответствующее постановление правительства подписал премьер-министр республики Роман Головченко.

Ограничения коснутся экспорта газообразного и жидкого технического, а также газообразного и жидкого медицинского кислорода. Вывоз запрещен как в государства-члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС), так и за пределы таможенной территории ЕАЭС.

Также Совет министров подписал постановление о внесении кислорода в перечень лекарственных средств, цены на которые регулируются Министерством здравоохранения Белоруссии. Данные постановления вступили в силу после их официального опубликования и действуют в течение шести месяцев.

Ранее председатель Комитета государственного контроля Белоруссии Василий Герасимов доложил о фактах необоснованного роста цен на кислород. После этого глава государства Александр Лукашенко потребовал жестко пресекать попытки нажиться на здоровье граждан в условиях пандемии коронавируса. Белорусский лидер заметил, что помощь в этом окажут сотрудники правоохранительных органов

С острой нехваткой кислорода столкнулись несколько областей Украины. В Одессе в поисках кислорода тяжелобольных коронавирусом перевозили из одной больницы в другую. Стране пришлось закупать кислород у Польши.