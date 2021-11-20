На Украине нашли центр анонимной вакцинации

Власти Украины заявили о проверке анонимного центра вакцинации против COVID-19, который нашли в Закарпатской области, сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко 19 ноября. Об этом пишут «Известия».

По словам Ляшко, анонимный центр вакцинации — это фейк. «Никакой анонимности не предусмотрено. Мы хотим видеть все, что вносится в электронную систему здравоохранения», — сказал он.

17 ноября Федор Шандор, руководитель кафедры социальной работы УжНУ, профессор, депутат Закарпатского областного совета, рассказал о социальном проекте по анонимной вакцинации граждан в городе Ужгород. Шандор инициировал его для тех, кто купил фальшивый сертификат, а затем решил вакцинироваться. Он заявил, что в ходе социального исследования выяснилось, что на руках у украинцев более четырех тысяч фальшивых сертификатов.

«Я обратился к врачам и в Департамент здравоохранения Закарпатской ОГА с просьбой ввести анонимную вакцинацию для того, чтобы люди, которые совершили ошибку и купили фальшивый сертификат, имели возможность это исправить и спасти свою жизнь и здоровье», — отметил Шандор.

Сообщается, что вакцинировать в рамках проекта будут только одобренными украинским минздравом вакцинами. Их можно будет ставить круглосуточно и без записи.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что граждане страны, сделавшие две прививки от коронавируса, получат от государства по тысяче гривен (2,7 тысячи рублей). «За эти деньги можно будет приобрести абонемент в спортзал или фитнес-клуб, посетить кинотеатр, театр, музей, концертный зал или выставочный центр или купить билет для путешествия внутри страны на внутренние авиа- и железнодорожные перевозки», — подчеркнул Зеленский.