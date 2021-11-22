Власти Украины сообщили о положительной тенденции по коронавирусу

Власти Украины сообщили о положительной тенденции, которая наблюдается в ситуации с распространением коронавируса. Информацию в понедельник, 22 ноября, опубликовало правительство.

Премьер-министр Денис Шмыгаль провел селекторное совещание по проблемам COVID-19. «По информации министерства здравоохранения, в Украине наблюдается положительная тенденция к уменьшению количества новых случаев заболевания COVID-19 и количества госпитализированных», — сказано в сообщении.

Так, за прошедшую неделю были госпитализированы 24 419 человек, перед этим несколько недель подряд в больницы попадали по 32 тысячи пациентов. Кроме того, впервые за последние 14 недель число смертей снизилось по сравнению с предыдущей неделей.

Ранее Служба безопасности Украины (СБУ) заподозрила лидера антивакцинаторов Остапа Стахиву в попытке свержения конституционного строя. По данным СБУ, активист создал антиукраинскую сеть, которая под антипрививочными лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию, действия участников сети якобы курировались из России.