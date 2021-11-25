Назван способ получить законное право собственности на заброшенный дом

Юристы назвали способ получить законное право собственности на заброшенный дом. Об этом сообщает РИА Недвижимость.

Партнер юридической компании «Генезис» Василий Сосновский посоветовал для начала убедиться, что у такого жилья действительно нет владельцев. В случае, если хозяина найти так и не вышло, человек может занять пустой дом и открыто в нем проживать, не уведомляя об этом муниципальные власти. По прошествии 15 лет он имеет право присвоить собственность, если за это время на нее не объявились законные претенденты и имеется возможность доказать факт постоянного в ней проживания.

Адвокат, руководитель Saunin Law Practice Андрей Саунин, в свою очередь, отметил, что этот период начинает действовать только после того, как хозяин объекта три года не заявлял иск об истребовании из чужого незаконного владения. «Получается, что в течение целых 18 лет владение должно быть непрерывным, открытым и добросовестным. Жилец должен ухаживать за земельным участком, проводить посадочные работы, оплачивать коммунальные услуги», — рассказал специалист.

Он добавил, что в случае смерти собственника дома и отсутствия у него наследников имущество подпадает под понятие выморочного и на него вправе оформить право собственности органы муниципальной власти. Если это не происходит в течение трех лет, то приобретательская давность начинает течь. По прошествии 18 лет право собственности для нового хозяина на основании приобретательной давности возникает по решению суда.

Ранее адвокат юридической компании «Генезис» Сергей Тимошенко рассказал о возможности для россиян не платить налог на квартиру. Как отметил эксперт, налогом на имущество физлиц облагаются жилые дома, квартиры, комнаты и объекты незавершенного строительства. Но при расчете налога предусмотрен вычет в размере 50 квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных метров для квартир и 10 квадратных метров для владельцев комнат.