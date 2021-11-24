Россиянам рассказали о возможности не платить налог на квартиру

Россияне, которым принадлежат маленькие квартиры — площадью до 20 квадратных метров, — вправе не платить налог на имущество физических лиц, рассказал РИА Новости адвокат юридической компании «Генезис» Сергей Тимошенко.

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Как отметил эксперт, налогом на имущество физлиц облагаются жилые дома, квартиры, комнаты и объекты незавершенного строительства. Но при расчете налога предусмотрен вычет в размере 50 квадратных метров для жилых домов, 20 квадратных метров для квартир и 10 квадратных метров для владельцев комнат.

Следовательно, собственники квартир, площадь которых не превышает 20 квадратных метров, освобождаются от уплаты налога на недвижимость. Также имеют возможность не платить те, кто живет в квартире площадью до 35 квадратных метров с тремя и более детьми, — законом предусмотрен вычет в 5 квадратных метров на каждого ребенка, указал Тимошенко.

Кроме того, от необходимости платить имущественные налоги избавлены инвалиды I и II групп, участники Великой Отечественной войны и пенсионеры, заключил юрист.

Заплатить имущественные налоги за 2020 год — в частности, налог на недвижимость и землю, а также транспортный — россияне должны до 1 декабря 2021-го. Внести нужные суммы предстоит собственникам квартир, комнат, домов, участков и автомобилей. Со 2 декабря неуплаченные налоги превратятся в задолженность, предупредили в Федеральной налоговой службе (ФНС).