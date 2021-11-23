Российскую семью вынудили 14 лет платить налог за проданную квартиру

Семья в Дзержинске (Нижегородская область) вынуждена в течение 14 лет платить налог за проданную квартиру — сотрудники Федеральной налоговой службы (ФНС) до сих пор не переоформили недвижимость на новых собственников. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

Бывшая хозяйка избавилась от квартиры еще в 2006 году, официально продав ее. Сделка была полноценно оформлена, недвижимость перешла в собственность другого человека. Тем не менее женщина на протяжении всех этих лет получает платежки от налоговиков — они требуют уплатить налоги за жилье, к которому россиянка не имеет никакого отношения.

Квитанции из ФНС присылают каждую осень. Жительница Дзержинска неоднократно писала жалобы в ведомство, но все претензии якобы передаются в Москву, а там теряются. «Вырезать или не оплачивать этот налог нельзя, а то будут применяться штрафы или судебные разбирательства», — сетует россиянка.

Узнать кадастровую стоимость жилья россияне могут в личных кабинетах на сайте ФНС или на сайте Росреестра. Оспорить ее можно в специальной региональной комиссии или в суде. Председатель комитета по кадастровой оценке и оспариванию кадастровой оценки «Союз СОО» Кирилл Кулаков ранее заявил, что налог на квартиры в России растет медленнее, чем цены на недвижимость.