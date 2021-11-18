Раскрыт способ избежать уплаты налога при продаже жилья

Прокурор Коробов: спустя пять лет после покупки получится продать квартиру без налога

Россиянам раскрыли способ не платить налог при продаже квартиры. Избавиться от жилья без уплаты части средств государству получится по истечении минимального срока владения недвижимостью, передает портал Augustnews со ссылкой на прокурора Самарской области Александра Коробова.

Обычно при продаже жилья собственник должен заплатить 13 процентов от разницы между изначальной стоимостью и стоимостью продажи объекта. По словам Коробова, чтобы не платить сбор, необходимо учитывать минимальный срок владения жилья. По Налоговому кодексу, стандартный период составляет пять лет — в большинстве случаев по истечении этого времени собственник освобождается от уплаты средств. Однако срок может варьироваться в зависимости от способа приобретения жилья.

Меньше всего придется ждать тем, кто получил квартиру в наследство или в качестве подарка от родственника, по договору пожизненного содержания с иждивением или приватизировал жилье — такие владельцы смогут не платить налог от продажи спустя три года после приобретения. Эксперт также пояснил, что рассчитывать минимальный срок владения квартирой в новостройке нужно не с даты регистрации права собственности, а с полной оплаты договора долевого участия.

Кроме того, важно обратить внимание на кадастровую стоимость объекта. Если владелец решит продать недвижимость намного дешевле указанной в реестре суммы, то налогом будет облагаться 70 процентов актуальной кадастровой стоимости.

Собственники, у которых нет документов о покупке квартиры, могут уменьшить налог, вне зависимости от срока владения. В подобных случаях перед расчетом 13 процентов из суммы продажи вычтут один миллион рублей.

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